Poznań: Matematycy z UAM będą uczyć się dzięki klockom LEGO [ZDJĘCIA]

- Chcemy aby to była pracownia dostępna dla całego Uniwersytetu – mówi prorektor UAM ds. informatyzacji oraz współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym prof. Marek Nawrocki. - Zależy nam także na bardzo dobrej współpracy z Wydziałem Studiów Edukacyjnych. Tam są kształceni nauczyciele, którzy podejmą pracę w przedszkolach i na poziomie edukacji wczesnoszkolnej. To ważne, aby poprzez zabawę, analizy związków pomiędzy elementami nauczyć dzieci ciekawych i interesujących rzeczy. Już na tym etapie myślimy o przyszłości, dobrych kandydatach na studia, pracownikach, którzy będą w stanie innowacyjnie myśleć, nie tylko w przedmiotach ścisłych ale także humanistycznych – dodaje Prorektor prof. Marek Nawrocki.

To pierwsze w Polsce takie akademickie studio. Będzie ono służyć pracownikom naukowym oraz studentom całego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studio powstało we współpracy z firmą Akces Edukacja, która przekazała uczelni kilkadziesiąt zestawów LEGO, o wartości ponad 120 tys. złotych.

Studio innowacji to oddzielne pomieszczenie wyposażone tylko w koncepcje edukacyjne LEGO® Education. W ten sposób nauczyciele otrzymują idealne warunki do nauczania zorientowanego na kompetencje i działania oraz łatwo osiągają treści programowe określone dla danego przedmiotu. Natomiast studenci mają okazję poznać ekscytujące, interaktywne środowisko do nauki, wspierające pracę zespołową, komunikację oraz rozwijają kreatywność.

– Do zestawów klocków dołączone są czujniki: ciepła, odległości, związane z pneumatyką, natężenia światła. Wszystkie będą mogły być wykorzystywane do tego, żeby poznawać pojęcia nie tylko z matematyki, ale także z fizyki. Nauczyciele, chcąc podjąć się pracy z uczniami, dowiedzą się co to znaczy pracować z klockami Lego, jak zorganizować lekcję, jak wykorzystać te klocki. Wszystko we współpracy z naukowcami z innych ośrodków Lego na świecie. Z pomocą tych klocków możliwa będzie także nauka programowania – wyjaśnia opiekun merytoryczny LEIS na Wydziale, dr Edyta Juskowiak.