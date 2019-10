Poznań: Melodie i wielka siła, czyli The Sixpounder w klubie Pod Minogą

zobacz galerię (3 zdjęcia) Jak słusznie zauważa organizator koncertu załogi Filipa Sałapy, The Sixpounder to „jedna z najciężej pracujących i oddanych scenie metalowej formacji w Polsce”. materiały prasowe zobacz galerię (3 zdjęcia)

Giganci, tacy jak In Flames, Lamb Of God czy Machine Head, już dawno udowodnili, że groove i melodic metal to podgatunki, które mieć na uwadze powinien każdy miłośnik ciężkich brzmień. Na polskim podwórku prawdziwymi ich wirtuozami jest wrocławski The Sixpounder. Kapela, która z powodzeniem działa już od ponad dziesięciu lat, właśnie powraca z nowym albumem „Killer King Volume 1”.