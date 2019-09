Poznań: Miejska inauguracja roku szkolnego 2019/2020 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 [ZDJĘCIA]

- Ten rok szkolny będzie kolejnym wyzwaniem. Jest on związany z wprowadzaniem reformy oświaty, z podwójnym rocznikiem. Dyrektorzy poznańskich szkół wraz z Wydziałem Oświaty zmierzyli się ze szczególnie trudną rekrutacją do szkół średnich. Udało się wyjść z tego obronną ręką - mówi Mariusz Wiśniewski.

Tegoroczna rekrutacja do szkół średnich była wyjątkowo stresująca dla uczniów, ale także trudna dla dyrektorów szkół. Wielu absolwentów III klas gimnazjów oraz VIII klas podstawowych do 30 sierpnia nie wiedziało do jakiej szkoły od września trafi. Podwójny rocznik utrudnił kandydatom dostanie się do wymarzonej szkoły.

- Plany mamy ułożone, rekrutacja na tyle, na ile mogła przebiegła sprawnie. Mamy o tyle dobrą sytuację, że byliśmy wielkim gimnazjum, więc mieliśmy dużo miejsca żeby przyjąć aż 15 klas. W ubiegłym roku, dla porównaniu przyjęliśmy tylko 5 klas, to duża różnica. Udało się jednak dopracować to wszystko, tak aby nauka nie odbywała się na dwie zmiany. Uczniowie będą kończyli zajęcie najpóźniej o 15.30, ale nie wszystkie szkoły mają tyle szczęścia. - tłumaczy Marek Kordus, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4.