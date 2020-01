Poznań: Mieszkańcy rejonu Zagórza obawiają się przyszłej drogi za Kładką Berdychowską

- Przez całe lata miasto nie interesowało się cyplem między Wartą a Cybiną: mieszkańcy sami kosili tu trawy i wycinali chaszcze, by nie doszło do pożaru, sadzili drzewka i równoległy do linii posesji żywopłot, dzierżawią też pas przy tej linii, i stąd nie wszyscy nawet zbudowali tu ogrodzenia – opowiada Andrzej Okińczyc, mieszkaniec ul. Wieżowej. - Gdy dowiedzieliśmy się, że będzie zbudowana Kładka Berdychowska i droga łącząca ją z naszą ulicą, wzięliśmy udział w konsultacjach społecznych, informowaliśmy miasto o naszych obawach i spostrzeżeniach, ale nie bardzo wyobrażamy sobie, jak tuż przy domach i skarpie można poprowadzić drogę. Nie negujemy kładki – wiemy, że ona będzie i będzie miała swoje znaczenie dla zwiększenia funkcji rekreacyjnej terenów nadwarciańskich, ale obawiamy się, że zapadają decyzje o nas bez nas, niekoniecznie dla nas bezpieczne. Drzewa za naszymi domami już oznaczono farbą do wycięcia – coś się już dzieje. Ponadto tu mamy wąską drogę, jednokierunkową, o kiepskiej nawierzchni, poprowadzoną nad cieplikiem. Nie ma możliwości, by w innym miejscu budować drogę w kierunku kładki, ale jak tu w takim razie wprowadzić ciężki sprzęt budowlany?

- Chcemy kładki, ale nie rozumiemy po co na siłę wpuszczać za nią ruch drogowy w Ostrów Tumski – pyta Piotr Lecyk, członek Zarządu Osiedla Ostrów Tumski – Śródka – Zawady – Komandoria. - Już na etapie projektów nikt nie pytał mieszkańców, jak ich zdaniem miałaby być zorganizowana przestrzeń za zjazdem z kładki. To wygląda tak, jakby rada osiedla była niepotrzebna, a w zasadzie potrzebna tylko do przeprowadzenia konsultacji, bo czy zdanie mieszkańców będzie uznane, tego już nie można zagwarantować.

Mieszkańcy dotąd mieli spokój – za ich domy nie docierało wielu amatorów imprezowania nad brzegiem Warty (choć jak mówi Piotr Lecyk, sezon „grillowy” kilkanaście metrów od domów już się rozpoczął!). Po zbudowaniu kładki to się zmieni: projekt uwzględnia bowiem plac miejski, punkt widokowy, czy boiska do siatkówki plażowej. Ostrów znajdzie się na środku linii komunikacyjnej łączącej oba brzegi Warty, teren akademicki z terenami rekreacyjnymi. I będzie poprowadzona droga od kładki do wspomnianego zakrętu ul. Wieżowej – dokładniej do miejsca tuż za nim.