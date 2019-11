Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa podniesie opłaty za windę. Roczny koszt eksploatacji jednej windy na Piątkowie wynosi około 8250 złotych. Tę sumę dzieli się na ilość osób zamieszkałych w budynku. Mimo że w według ewidencji spółdzielczej niektóre mieszkania stoją puste, to w rzeczywistości mieszka tam nawet pięć osób. Rada Nadzorcza PSM znalazła na to sposób.

- Mamy świadomość, że ilość osób zgłaszanych do ewidencji spółdzielczej odbiega od ilości faktycznie zamieszkujących się różni

- Po licznych głosach mieszkańców postanowiliśmy jeszcze raz przemyśleć wszystkie możliwe warianty rozliczenia za eksploatację dźwigów

- mówi Michał Tokłowicz, zastępca prezesa Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. - Ale ustawodawca nie wyposażył nas w żadne narzędzia kontrolne. Dlatego uznano, że trzeba zmienić sposób rozliczania.Od stycznia 2020 roku mieszkańcy wysokich bloków z windami - a należy ich do spółdzielni ponad 45 - będą płacić 19 groszy od każdego metra kwadratowego mieszkania.- Dźwig w budynku wielorodzinnym jest częścią wspólną. Koszt utrzymania ponoszą wszyscy korzystający z lokali. Cały koszt utrzymania budynku jest dzielony na metry kwadratowe lokali. Dlatego Rada Nadzorcza PSM postanowiła tym samym sposobem rozliczać koszt eksploatacji wind - tłumaczy zastępca prezesa.Zdania mieszkańców są podzielone.- To rozwiązanie będzie uczciwsze dla uczciwych mieszkańców. Dla mnie opłata też wzrośnie, ale za to inni, którzy nie płacili wcale, zapłacą chociażby coś - mówi pani Elżbieta, która mieszka na os. Batorego. - Wiele mieszkań na naszym piętrze jest wynajmowana przez studentów, którzy jeżdżą tam i z powrotem windą kilkanaście raz dziennie, a za nią nie płacą - zauważa.Inne zdanie ma pan Mieczysław, który mieszka na os. B. Chrobrego sam, w ponad 80-metrowym mieszkaniu.- Ciekawy jestem jak ja mam zmieścić swoje mieszkanie do windy - zastanawia się pan Mieczysław, który od nowego roku będzie płacić około 16 złotych za korzystanie z windy w budynku. Obecnie płaci 4 zł. I właśnie takich mieszkańców jak pan Mieczysław jest sporo. Napisali więc odwołanie w tej sprawie do spółdzielni.- mówi Michał Tokłowicz.Władze spółdzielni rozważają też w celu wyznaczenie wysokości opłat za korzystanie z windy użycie wskaźnika ilości zużytej wody (szacunkowo na osobę).[g]7391820;0[/g]

