Poznań: Mieszkania są, ale parkingu brak. 90 rodzin nie może dostać kluczy

Z tego samego powodu około 90 właścicieli mieszkań w bloku przy ul. Morzyczańskiej na Ratajach od 2017 r. oczekuje na klucze do swojego „m”. Nie dostaną ich, bo spółka wciąż nie ma decyzji na użytkowanie lokalu. Sprawa odbiła się o Wojewódzki Sąd Administracyjny i trafiła do ponownego rozpatrzenia przez WINPB, po tym jak powiatowy wydał decyzję negatywną.

– Morzyczańska to kolejny przykład żonglowania w wykonaniu Wechty – mówi Paweł Łukaszewski, PINB. – Podobnie, jak w przypadku Rolnej, inwestor w pozwoleniu na budowę wpisał działkę, którą dzierżawił od spółdzielni Osiedla Młodych, by spełnić normatyw parkingowy. Po tym, jak uzyskał stosowanie zgody, spółdzielnia wypowiedziała Wechcie umowę.

Zobacz też: Poznań: Latem deweloperzy oferują atrakcyjne promocje. Zobacz oferty

Adam Pawlik z rady osiedla Rataje uważa, że miasto za bardzo idzie na rękę deweloperowi. – Inwestor jest zbyt pazerny. Zamiast zapewnić parking na swoich działkach, on chce je zabudować w prawie stu procentach. Parking powinien być zapewniony w sposób trwały, na gruncie własnościowym lub przynajmniej z bezterminową służebnością gruntową. Mimo takich działań spółki, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego poszliśmy na rękę Wechcie i działkę, którą dzierżawił od spółdzielni oznaczyliśmy pod budowę parkingu. Ale spółka Wechta już się nią nie zainteresowała.

Co na to prawnicy? – Teoretycznie możliwe jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i pozwolenia na budowę w przypadku, gdy wymagane miejsca parkingowe deweloper zapewnia jedynie na podstawie umowy dzierżawy. Wiązać się to może jednak z nieprzewidzianymi konsekwencjami, jak w opisywanych przypadkach. Najbezpieczniej jest więc umiejscowić miejsca parkingowe na działce, na której realizowana jest inwestycja a także, gdy deweloper jest właścicielem parkingu lub posiada ograniczone prawo rzeczowe, ponieważ najem czy dzierżawa gruntów mogą okazać się nietrwałe. A wówczas to powinien ponosić konsekwencje – mówi adw. Maciej Krotoski z M. Krotoski Adwokaci i Radcy Prawni.