Poznań: Miłośnicy zwierząt paradowali ulicami miasta. To Animal Love Parade 2019 [ZDJĘCIA]

Stanie z przejmującymi planszami zastępuje tańcem, a zwierzęta pokazuje przebierając się w pozytywne stroje. Do tego jej uczestnicy rozdają ulotki z przepisami na pyszne roślinne dania.

Animal Love Parade 2019: Trasa

Parada wyruszyła o godzinie 13 z placu Mickiewicza, kierując się do mostu Teatralnego, a dalej na rynek Jeżycki. Następnie wróciła do centrum przez rondo Kaponiera i most Uniwersytecki. Dalej skręciła w aleję Niepodległości i do ul. Kościuszki. Potem w ul. Półwiejską i ul. 23 Lutego.