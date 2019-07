Poznań: Mitochondrium, Clock Machine, Bloki i Wczasy zagrają na Wolnym

W piątek o godzinie 19.30 usłyszymy Mitochondrium. To poznańska grupa założona 7 lat temu, jako rezultat „wspólnych poszukiwań nowych mikstur dźwiękowych”. Muzyka, jaką proponuje to głównie fusion. Sporym sukcesem zespołu okazał się utwór „Bałagan to zło”.

O 20.30 usłyszymy krakowską grupę Clock Machine. Powraca ona albumem „Prognozy”, na którym nie tylko zadaje pytania, ale też analizuje oblicza międzyludzkich relacji. To płyta „z piosenkami o próbach odnalezienia wspólnego języka z drugim człowiekiem. O słodkich sukcesach i gorzkich porażkach”.

Bilet na koncerty grup Mitochondrium i Clock Machine kosztuje 5 zł.

W sobotę o 19.30 zagra poznański duet elektroniczny Bloki. Tworzą go wokalistka Paulina Ślusarek i producent Piotr Kowalski. Unikatowe brzmienie osiągnęli dzięki wykorzystaniu elektronicznych instrumentów analogowych i melodyjnym partiom wokalnym. Natomiast o 20.30 usłyszymy zespół Wczasy.