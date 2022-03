Poznań na archiwalnych zdjęciach. Tak wyglądało miasto 25 lat temu! [ZOBACZ] Grzegorz Szkiłądź

Poznań ewoluuje z każdym dniem. Zajrzeliśmy do naszego archiwum i znaleźliśmy zdjęcia sprzed 25 lat. Niektóre miejsca zmieniły się nie do poznania, niektóre wciąż wyglądają tak samo. Przekonajcie się sami. Zapraszamy do oglądania galerii. Oto Poznań na archiwalnych zdjęciach.