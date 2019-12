Poznań: Na Dworcu Letnim tłumy witały Ignacego Jana Paderewskiego. Rozpoczęto obchody rocznicy Powstania Wielkopolskiego [ZDJĘCIA]

Co roku przy okazji obchodów rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego odbywa się inscenizacja przyjazdu Paderewskiego na poznański dworzec.

Inicjatywa Poznańskiego Chóru Nauczycieli oraz Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości ma być to upamiętnieniem 26 grudnia 1918 roku. Wtedy to podczas swojego przejazdu przez Wielkopolskę wybitny pianista, mąż stanu i polityk Ignacy Jan Paderewski odwiedził Poznań. Wydarzenie to stało się punktem zapalnym do wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

Zabytkowy pociąg z Ignacym Paderewskim i jego małżonką na pokładzie wjechał na peron przy Dworcu Letnim punktualnie o godzinie 16.00. Mistrza w Poznaniu witał jak zwykle tłum mieszkańców stolicy Wielkopolski. W rolę Ignacego Jana Paderewskiego wcielił się Andrzej Lajborek, aktor Teatru Nowego, natomiast jego małżonkę zagrała ponownie poznańska radna Halina Owsianna.

Po zakończeni inscenizacji chętni mogli się wybrać na przejażdżkę zabytkowym pociągiem z Ignacym Paderewskim na trasie Poznań Swarzędz.