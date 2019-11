Kolejny rok z rzędu Międzynarodowe Targi Poznańskie zapraszają na przedświąteczny jarmark. Na Festiwalu Sztuki i Przedmiotów Artystycznych można kupić wyjątkowe, ręcznie robione prezenty.

W dniach 29 listopada - 1 grudnia odbywa się Festiwal Sztuki i Przedmiotów Artystycznych, na którym zaopatrzyć się można w wyjątkowe i niepowtarzalne prezenty dla najbliższych. Moc atrakcji czeka na uczestników wydarzenia.



Festiwal to idealne miejsce na świąteczne zakupy, ponieważ każdego roku odbywa się przed mikołajkami oraz Bożym Narodzeniem. Dzięki ofercie artystów, rzemieślników oraz projektantów mody, można zakupić unikatowe, ręcznie robione prezenty albo wziąć udział w warsztatach i samemu wykonać prezent dla bliskiej osoby.



Na przedświątecznym jarmarku zakupić można ręcznie robioną biżuterię, piękne ozdoby świąteczne, unikatowe wyroby lokalnych twórców: ceramikę, galanterię skórzaną, a także artykuły do własnej dekoracji.



Festiwal to nie tylko prezenty, ale także warsztaty dla dorosłych i dla dzieci. – W poprzedniej edycji udało nam się zorganizować ponad 75 warsztatów! Również w tym roku uczestnicy festiwalu będą mogli uczyć się nowych technik artystycznych, podczas spotkań z wystawcami. Najmłodsi będą mogli zrobić eko zabawki czy z włóczki, a rodzice mogą nauczyć się nowych technik zdobienia, obejrzeć pokaz malarstwa czy nauczyć się haftować – zapewniają organizatorzy jarmarku przedświątecznego.







To także jedyna okazja, by przyłączyć się do tworzenia ogromnego Poznańskiego Świątecznego Łańcuch. W zeszłym roku wspólnymi siłami udało się skleić aż 3 tysiące metrów!



W tym roku podczas festiwalu zobaczyć można także wyjątkową wystawę: Impresjoniści i postimpresjoniści w trójwymiarze. To wystawa składająca się z ponad 40 eksponatów, przedstawiających dzieła w interesującej, niespotykanej formie 3D.

Bilety na obydwa wydarzenia do zakupu online i w kasach MTP w cenie 25 złotych.







