Poznań: Na placu Cyryla Ratajskiego stanęły rzeźby studentów UAP. Podobają Wam się?

Wystawa rzeźb jest jednym z pierwszych kroków do nowego. Upamiętniająca jubileusz 100-lecia Uniwersytetu inicjatywa Wydziału Rzeźby ma być dialogiem młodych artystów z mieszkańcami, w którym rzeźby z żywic syntetycznych będą cyklicznie co 3-4 miesiące zmieniane na kolejne. W sumie zaplanowano pięć takich odsłon publicznej galerii na placu. W przyszłości, oprócz rzeźb, na placu miałyby się znaleźć też dzieła malarzy, czy fotografów.

- Chcielibyśmy, by mieszkańcy spojrzeli na to, nad czym pracują nasi studenci, by korzystając z zadbanego miejsca w sercu miasta, mieli też i taką – artystyczną – wartość dodaną – mówi prof. dr hab. Wojciech Hora, rektor UAP. - Mam nadzieję, że te rzeźby będą przyjmowane dobrze przez mieszkańców: choć widzimy tu pewne ryzyko, że podejdą do nich także wandale, to uważam, że nie ma takiej ceny, jakiej nie warto zapłacić za bycie razem z mieszkańcami. Wierzę, że ludzie zainteresują się sztuką, że znajdą w niej coś dla siebie.