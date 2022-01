Poznań najbardziej zakorkowanym miastem w Polsce! W 2021 r. kierowca stał tu w korku średnio 87 godzin. Urzędnicy się tłumaczą

Poznań najbardziej zakorkowanym miastem w Polsce!

W zeszłym roku kierowcy, którzy poruszali się po Poznaniu samochodami w godzinach szczytu, poświęcili na stanie w korkach średnio 3,5 dnia - łącznie 87 godzin. Tak wynika z raportu “Global Traffic Scorecard”, który został opublikowany przez amerykańską firmę Inrix. Jest to najgorszy wynik w skali całego kraju. Za Poznaniem uplasował się Wrocław oraz Warszawa. Jest to ogromny spadek w porównaniu do roku 2020, w którym stolica Wielkopolski, w tym samym rankingu zajęła 123. pozycję na 1000 miast na świecie.

Do badań, które zostały opublikowane przez firmę, w interpelacji do Jacka Jaśkowiaka odniósł się Andrzej Rataj, radny z Koalicji Obywatelskiej. Uważa on, że korki oraz podróżowanie autem po mieście jest bardzo szeroko komentowane przez mieszkańców. Dodaje także, że temat ten wywołuje wiele emocji wśród poznaniaków i osób przybywających do Poznania.