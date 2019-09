Poznań: Niebawem Noc Naukowców 2019. Ruszyły zapisy

- Noc Naukowców to jedyna taka noc w Europie. Noc pełna niezapomnianych wrażeń! W tym samym czasie 27 września br. w całej Europie odbędą się imprezy popularno-naukowe i rozrywkowe pod hasłem: Researchers’ Night. Celem imprezy jest zbliżenie naukowców i społeczeństwa, stworzenie okazji do spotkania, poznania się i wspólnych działań. A wszystko to w atmosferze zabawy - zapowiadają organizatorzy Nocy Naukowców.

Kolejna edycja tej imprezy odbędzie się także w Poznaniu. Wydarzenia i atrakcje przygotowały: Politechnika Poznańska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Przyrodniczy, AWF, Uniwersytet Ekonomiczny, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN oraz Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.

W Noc Naukowców osoby, które na co dzień pracują w różnych dziedzinach nauki, będą pokazywały, że jest ona pasjonująca i ciekawa. Publiczność samodzielnie będzie mogła spróbować wcielić się w role naukowców i wziąć udział w pokazach, eksperymentach i warsztatach. Atrakcje są przygotowane dla wszystkich grup wiekowych.