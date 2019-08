Poznań: Nowa pływalnia na os. Piastowskim już prawie gotowa. Byliśmy w środku

Do tej pory na poznańskich Ratajach brakowało pływalni z prawdziwego zdarzenia. To się jednak zmieni od września, kiedy to zostanie otwarta pływalnia na os. Piastowskim. Trwają już ostatnie prace. W środku będzie zarówno basen sportowy, jak i rekreacyjny. Kolejne zdjęcie --->

Grzegorz Dembiński