Poznań: Nowy Rynek D najlepszym ekologicznym budynkiem roku według PLGBC [ZDJĘCIA]

Inwestycja przyjazna dla środowiska

Nowy Rynek to też jedyne miejsce w Poznaniu, gdzie znajduje się chodnik z betonu redukującego szkodliwe związki powstające ze spalin samochodowych, co w efekcie sprawia, że powietrze w jego otoczeniu staje się czystsze. Przy budynku D znajduje się prawie 4 tys. mkw. "zielonej" trasy dla pieszych. A to nie koniec. W ramach budowy budynku E powstanie dodatkowe 4,2 tys. mkw. Co więcej, dach Nowego Rynku D gości 30 tys. miejskich pszczół, które gromadzą się w postawionych tam ulach. Na terenie inwestycji Skanska są także budki lęgowe dla jerzyków.