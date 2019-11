Poznań: Obrońcy praw zwierząt protestowali przeciw cyrkowi Korona

Członkowie Vivy Akcja dla Zwierząt i Koalicji Cyrk Bez Zwierząt protestowali w sobotę przeciw Cyrkowi Korona, który gości w Poznaniu przed galerią M1.

- Protestujemy przeciwko męczeniu zwierząt w cyrku, a robimy to tutaj, a nie przy samym cyrku, bo ten ulokowany jest na terenie prywatnym. Tu zresztą też jesteśmy widoczni, bo luzie podchodzą do nas, gratulują, deklarują, że zgadzają się z nami i do cyrku na pewno nie pójdą - mówi Michał Błażejewski z Vivy Akcja dla Zwierząt

Członkowie Vivy podkreślają: „Jesteśmy zwolennikami sztuki cyrkowej reprezentowanej przez ludzi, którzy z własnej i nieprzymuszonej woli prezentują swoje umiejętności. Wykorzystywanie zwierząt to anachronizm, którego miejsce jest na śmietniku historii. Nie godzimy się na poniżanie i brutalną tresurę zwierząt”.

Obrońcy praw zwierząt przypominają uchwałę z 27 marca 2015 r. wydaną przez Komitet Psychologii Polskiej Akademii Nauk: „Spektakle cyrkowe z udziałem zwierząt są pozbawione walorów edukacyjnych, a także potencjalnie szkodliwe dla procesu wychowania młodych ludzi”.