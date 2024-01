Poznań od rana zakorkowany. Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość Nicole Młodziejewska

Korki utworzyły się m.in. na ul. Jana Pawła II czy Lutyckiej Robert Woźniak

Zimowa aura, która panuje w Wielkopolsce wpłynęła znacząco na warunki na drogach. We wtorek od rana na części poznańskich ulic tworzyły się spore korki. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami, a co za tym idzie, ze spóźnieniami do pracy i szkoły. Które ulice mogą przysporzyć najwięcej problemów?