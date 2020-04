Poznań: Parkingi przy cmentarzu na Junikowie zamknięte przez policję. Sprzedawcy żałują, że nikt nie uprzedził ich o takim rozwiązaniu

- Przyszliśmy dzisiaj rano do pracy i zobaczyliśmy, że parkingi są otoczone czerwonymi taśmami. Ktoś postanowił je zamknąć, nawet nas o tym wcześniej nie informując. Rozumiem, że trwa pandemia i najważniejsze jest bezpieczeństwo, ale przykro mi, że nikt nas nie powiadomił, żebyśmy mogli się na taką sytuację przygotować - tłumaczy w rozmowie z nami właścicielka jednego ze straganów przy cmentarzu na Junikowie.

Z obserwacji sprzedawców wynika, że osoby, które decydują się na przyjazd na cmentarz, szukają miejsca do zaparkowania i zostawiają samochód w innym miejscu niż na parkingu. Zamknięty jest ten przy ul. Grunwaldzkiej oraz przy Cmentarnej.

- Po co te parkingi mają być otwarte? - pyta Piotr Garstka z zespołu prasowego wielkopolskiej policji. I zaraz tłumaczy: - Zgodnie z obowiązującymi zasadami powinniśmy opuszczać dom tylko z ważnych przyczyn życiowych: w konieczności zrobienia zakupów, kupienia leków, dojazdu do pracy. A wizyta na cmentarzu ważną przyczyną życiową nie jest, dlatego apelujemy, by na razie się od odwiedzania cmentarzy powstrzymać.