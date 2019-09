Poznań: Peter Bence, najszybszy pianista świata zagra w poniedziałek w Sali Ziemi

- Całe to szaleństwo koncerty i ciągłe trasy koncertowe zaczęły się od wideo do „Bad” umieszczonego w internecie - wspomina Peter Bence.

Używa też dodatkowego sprzętu do tworzenia dźwięków dzięki czemu kontroluje je w czasie rzeczywistym. Peter Bence podłącza także efekty zewnętrzne dla każdej z warstw wykonywanego utworu. Jego fortepian na koncercie brzmi więc tak, jakby grała cała orkiestra. Do tej pory Peter Bence koncertował w 40 krajach na czterech kontynentach wszędzie zdobywając uznanie krytyki i fanów.

Podczas polskich koncertów usłyszymy nie tylko covery największych hitów jak „Don’t Stop Me Now” grupy Queen, „Here Comes The Sun” zespołu The Beatles, „Beat it” Michaela Jacksona czy „Cry Me a River” Justina Timberlake'a, ale także kompozycje własne artysty.

Koncert Petera Bence'a rozpocznie się w poniedziałek, 23 września o godzinie 20. Bilety kosztują od 90 zł.

Co nowego w kinach, teatrach i klubach? Zobacz najnowszy przegląd kulturalny: