Poznań: Pikieta pod siedzibą Volkswagena. Chcą 12 mln zł

Stoją za nią firma Rembor Group oraz przynajmniej jej 13 podwykonawców. Wszyscy wykonywali zlecenie polegające na rozbudowie jednej z hal produkcyjnych na terenie Volkswagena. Jak tłumaczą - niemiecki koncern do tej pory nie rozliczył się z należnych im 12 mln złotych.

- Zaistniała sytuacja doprowadziła do ryzyka utraty płynności finansowej, a to z kolei spowodowało nadmierne zadłużenia wobec naszych podwykonawców. Największą trudnością w rozliczeniu z VW są wciąż zmieniane przez inwestora zasady dotyczące sposobu przygotowania dokumentów. Proces ten, który trwa już od wielu miesięcy przyczynił się do tego, ze nasza firma znalazła się w stanie restrukturyzacji - tłumaczą przedstawiciele Rembor Group.