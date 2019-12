Pod względem liczby autobusów elektrycznych Polska zajmuje piąte miejsce w Europie. Po polskich miastach jeździ już 155 e-busów, a kolejne 250 czeka, by wyruszyć w trasę. Ponad 75 proc. tych zamówień to właśnie pojazdy Solarisa. (© Robert Wozniak)

Spółka Solaris z Bolechowa kolejny rok podbija Europę. Coraz więcej elektrycznych autobusów jeździ po ulicach dużych, europejskich miast. Także miasto Poznań po pierwszym zamówieniu elektrycznych pojazdów od Solarisa planuje zakup kolejnych.

- Chcemy dalej rozwijać się w produkcji autobusów elektrycznych i hybrydowych. Dane wskazują, że rynek się zmienia. Do 2030 roku ilość spalinowych autobusów zmniejszy się z 47 proc. do 7,5 proc. Zastąpią je autobusy niskoemisyjne, zwłaszcza elektryczne, których produkcja wzrośnie z 22 proc. do 45 proc.

Polska w pierwszej piątce pod względem elektrycznych autobusów

- Gdyby brać pod uwagę niezrealizowane jeszcze przetargi, Polska byłaby na pierwszym miejscu. Aktualnie Warszawa rozpisała jeden z największych przetargów europejskich na zakupów 130 e-busów. Trakt Królewski ma być obsługiwany tylko przez elektrobusy, a ich dostawa rozpocznie się w 2020 roku

Poznań z kolejnymi e-busami?

Spółka Solaris Bus & Coach z Bolechowa, polski producent autobusów miejskich podsumował mijający rok i zdradził swoje plany na kolejne lata.- zapowiada, wiceprezes zarządu, ds. sprzedaży i marketingu.Spółka Solaris jest jednym z liderów w produkcji pojazdów niskoemisyjnych w Europie. Tę pozycję zarząd spółki chce podtrzymać.- Dziś mamy zamówienie na 600 autobusów elektrycznych - dodaje Petros Spinaris.Pod względem liczby autobusów elektrycznych Polska zajmuje piąte miejsce w Europie. Po polskich miastach jeździ już 155 e-busów, a kolejne 250 czeka, by wyruszyć w trasę. Ponad 75 proc. tych zamówień to właśnie pojazdy Solarisa.- zaznacza Mateusz Figaszewski, dyrektor ds. rozwoju e-mobilności.Jednocześnie spółka inwestuje także w nowe technologie. Zaprezentowała właśnie nową generację baterii, z którą na jednym ładowaniu autobusy przejadą 200 kilometrów, czy bezkolizyjnych, bezpiecznych kamer, zastępujących lusterka, których zadaniem jest wychwytywanie tzw. martwych punktów w trasie.- Mamy także premierę naszego Solarisa Trollino o długości 24 metrów, który pomieści nawet 215 pasażerów. To pojazd, który sprawdzi się na dedykowanych trasach - dodaje Petros Spinaris.Także Poznań nie odstaje pod względem elektromobilności. Miasto zdecydowało się na zakup 15 autobusów urbino 18 i sześciu solarisów urbino 12. Od niedawna po stolicy Wielkopolski na linii 174 jeździ pierwszy elektryczny autobus. Kolejne ruszą w miasto w lutym 2020.- Urząd planuje zakup kolejnych - zdradza Figaszewski. Spółka w ostatnim roku zatrudniła także pierwsze 8 spawaczek do zakładu w Środzie Wielkopolskiej.

