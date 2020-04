Poznań: Pogrzeb Krystyny Łybackiej. Była minister edukacji została pochowana na cmentarzu na Miłostowie [ZDJĘCIA]

Nad grobem Krystyny Łybackiej odczytano listy prezydenta Andrzeja Dudy. Stwierdził, że zmarła polityk powszechnie szanowana, o wysokich kompetencjach, zabiegająca o swój region orędowniczka sprawiedliwego państwa. Z kolei marszałek Sejmu Elżbieta Witek z PiS, w liście odczytanym przez Włodzimierza Czarzastego z SLD, napisała, że odszedł nie tylko bardzo dobry polityk, ale także wspaniała kobieta.

Głos zabrali później przedstawiciele władz szczebla regionalnego. Wojewoda Łukasz Mikołajczyk z PiS wspominał, że wiele zawdzięcza minister Łybackiej, bo był początkującym nauczycielem, gdy ona kierowała resortem oświaty. Dodał, że żyła tak, jak żyć się powinno, bo czyniła dobro.

Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak wskazał, że Krystyna Łybacka była dla niego wzorem polityka. - Gdy zadzwonił do mnie wojewoda z PiS, wspólnie uznaliśmy w rozmowie, że nie będziemy w stanie wystarczająco podziękować Tobie za to wszystko, co zrobiłaś. Spoczniesz na cmentarzu obok Tomka Sadowskiego, bo tak jak on dbałaś o prostego, zwykłego człowieka – przemawiał Jacek Jaśkowiak.