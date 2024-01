Poznań potrzebuje głosów. Wygrana pomoże potrzebującym. Trwa konkurs „Świeć się z Energą”!

Drugi, finałowy etap plebiscytu, jest okazją, aby Poznań zdobył tytuł najpiękniej rozświetlonego na święta miasta w Polsce oraz dodatkowe 40 tysięcy złotych na sprzęt AGD, który również trafi do potrzebujących.

- Nasz plebiscyt od wielu lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Dla wielu z nas rywalizacja w konkursie świetlistych dekoracji stała się w okresie świątecznym wyczekiwanym zwyczajem, ale co najważniejsze jest też okazją do niesienia pomocy potrzebującym. W tym roku dzięki Enerdze z Grupy ORLEN aż do szesnastu miast trafią vouchery na zakup energooszczędnego sprzętu AGD, takiego jak m.in. lodówki, pralki czy zmywarki. Dodatkowo w zwycięskiej miejscowości na wskazanej instytucji społecznej typu dom dziecka zamontowana zostanie instalacja fotowoltaiczna od Energi Obrót - mówi Justyna Kruszewska, dyrektor Departamentu Marketingu Energi SA.