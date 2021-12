Poznań potrzebuje kolejnych mostów drogowych. Kiedy powstaną? Mamy ich 5, natomiast w Krakowie czy Wrocławiu jest ich ponad 10

W Poznaniu jest tylko 5 mostów. We Wrocławiu i Krakowie ponad 10

W Poznaniu przybywa mieszkańców. Coraz więcej osiedli buduje się po prawobrzeżnej części miasta. Co za tym idzie? Coraz więcej samochodów na poznańskich ulicach, które migrują między jedną, a drugą stroną miasta. To powoduje, że w mieście coraz częściej na przeprawach przez Wartę tworzą się ogromne korki. Nietrudno jest to zauważyć, przejeżdżając w okolicach mostu Bolesława Chrobrego czy mostu Królowej Jadwigi.

Szczególnie w godzinach późno-popołudniowych, gdzie niekiedy trzeba doliczyć do czasu podróży kilkadziesiąt minut. I tak chociażby, odcinek od skrzyżowania ul. Droga Dębińska a ul. Królowej Jadwigi - przez tę przeprawę, która liczy ok. 1 kilometra trzeba poświęcić ok. 12-15 minut więcej niż zwykle.

W naszym mieście jest zaledwie pięć mostów drogowych, które przechodzą nad Wartą. Są to mosty: Lecha, Bolesława Chrobrego, św. Rocha, Królowej Jadwigi oraz Przemysła I. W Poznaniu jest jeszcze most Lucjana Ballenstedta, jednak jest on w ciągu autostrady A2. Dla porównania, w Krakowie mostów drogowych jest aż 12, natomiast we Wrocławiu ponad 10. Jak informuje ZDM budowa nowych przepraw przez Wartę w Poznaniu w najbliższym czasie nie jest planowana.