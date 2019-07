Poznań: Prace na moście Lecha bez opóźnień. Zobacz zdjęcia z budowy

Soulfly zagra u Bazyla

„Jumpdafuckup”, „Back To The Primitive”, „Prophecy” „Seek N Strike”, „Bleed” – to zaledwie początek długiej listy hitów amerykańskiej kapeli Soulfly, która od ponad dwudziestu lat cieszy się statusem megagwiazdy thrash, groove i nu metalu. Załoga charyzmatycznego Maxa Cavalery za...