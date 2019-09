Poznań: Prace na węźle Bałtyk stanęły. Gdzie się podziali robotnicy? [ZDJĘCIA]

W poniedziałek po godzinie 12 na skrzyżowaniu Roosevelta i Bukowskiej w Poznaniu był jeden robotnik, a potem i on zniknął. - Zostały tylko maszyny. To skandal! – twierdzą czytelnicy "Głosu Wielkopolskiego". - Jak to będzie tak wyglądać, to nie skończą tej naprawy.

- Zakorkowali miasto, a tutaj nikt nie pracuje. Tak nie może być - oburzają się poznaniacy. I wskazują, że na Roosevelta i skrzyżowaniu tej ulicy z Bukowską nic się nie dzieje. Tak wyglądały prace w okolicach Bałtyku w poniedziałek po godz. 9: Czytaj też: Gigantyczne korki w Poznaniu. Kierowcy wściekli! [ZDJĘCIA] Przypomnijmy, że w weekend rozpoczęła się naprawa nawierzchni drogowej na torowisku na Roosevelta oraz węźle Bałtyk. W związku z tym zmieniła się w tym rejonie organizacja ruchu samochodowego, nie jeżdżą też tramwaje, a okolicach została zakorkowana. Zobacz również: Jak bezpiecznie jeździć w deszczu? Dlaczego prace przy naprawie nawierzchni stanęły? - takie pytanie zadaliśmy Zarządowi Transportu Miejskiego w Poznaniu. Czekamy na odpowiedź. POLECAMY W Poznaniu grasuje ekshibicjonista. Zaczepia kobiety

