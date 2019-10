zobacz galerię (3 zdjęcia) Zespół When Saints Go Machine zadebiutował w 2008 roku albumem pod tytułem „Ten Makes a Face”. Od początku tworzą go Nikolaj Manuel Vonsild, Jonas Kenton oraz Silas Moldenhawer. Najważniejszą pozycją w ich dorobku jest „Konkylie”, który zapewnił im udział na najbardziej prestiżowych festiwalach. materiały prasowe zobacz galerię (3 zdjęcia)

„Kelly”, „Kids On Vacation” czy „Fail Forever” to tylko przykłady popularnych piosenek duńskiego projektu When Saints Go Machine. Choć ostatnia płyta ekipy z Kopenhagi ukazała się w 2013 roku, to bilety na jej koncerty wciąż sprzedają się jak ciepłe bułeczki!