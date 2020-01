Poznań: Protest przeciwko myśliwskiemu lobby przy Starym Marychu. "Las dla wszystkich"

Protestujący domagają się odrzucenia specustawy ASF „lex Ardanowski”, którą forsuje Ministerstwo Rolnictwa. Największe kontrowersje wywołują zapisy wprowadzające karę więzienia za celowe utrudnianie czy też uniemożliwianie polowań za co grozi rok odsiadki, a trzy lata za utrudnianie odstrzałów sanitarnych.

Prawnicy wskazują, że przepisy są nieprecyzyjne co pozwala na dowolne ich interpretowanie oraz na fakt, że sankcje są niewspółmierne do czynów, które ustawodawca chce wyeliminować. Nie ma uzasadnienia, aby utrudnianie polowań traktować, jako przestępstwo. Krytycy sprzeciwiają się też na dopuszczenie używania tłumików do odstrzałów sanitarnych, zamykania przejść dla zwierząt na drogach publicznych czy też możliwości ochraniania polowań przez wojsko lub policję.