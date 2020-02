Poznań: Protest przeciwko znanej marce odzieżowej. Chcą, żeby sieć Reserved zrezygnowała z kaszmiru

"Usłysz ich krzyk" pod takim hasłem odbyła się manifestacja członków Fundacji Viva! i organizacji PETA (People for the Ethical Treatment of Animals). Tym samym aktywiści występowali w obronie kóz kaszmirskich, z których pozyskiwany jest kaszmir do produkcji swetrów, szali, czapek. Ma to związek z opublikowanymi niedawno nagraniami PETA z Niemiec dotyczących brutalnych praktyk pozyskania tego surowca.