Poznań: Protest w obronie wolności sądów. Tłumy pod Sądem Okręgowym [ZDJĘCIA]

W środę, 18 grudnia działacze związani z Komitetem Obrony Demokracji oraz mieszkańcy Poznania spotkali się pod Sądem Rejonowym w Poznaniu, by wspólnie protestować przeciw projektowi nowelizacji ustawy o sądach powszechnych i Sądzie Najwyższym.

- Nie podoba mi się upolitycznienie sądów. Nałożenie kagańca na sędziów, który doprowadzi do tego, że będą oni zastraszeni, a to z kolei doprowadzi do końca wolnych i niezależnych sądów - twierdzi pan Mirosław.