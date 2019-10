Poznań: Przebudują rondo Rataje za 138 milionów złotych. Kiedy początek prac?

W przyszłym roku ma się rozpocząć remont ronda Rataje w Poznaniu. Aktualnie trwają prace nad projektem przebudowy. Powinny zakończyć się w marcu przyszłego roku. Do tego czasu wykonawca inwestycji musi też uzyskać wszystkie niezbędne pozwolenia. Jeśli się to uda, przebudowa ronda Rataje ruszy wiosną. – Zgodnie z harmonogramem inwestycji roboty budowlane rozpoczną się w kwietniu przyszłego roku. Potrwają do końca 2021 roku – mówi Maja Chłopocka-Nowak ze spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta zwraca uwagę, że zaplanowanie początku prac na wiosnę przyszłego roku nie jest przypadkowe. – Nastąpi po oddaniu do użytku mostu Lecha oraz po zakończeniu przebudowy trasy tramwajowej na Górnym Tarasie Rataj od osiedla Lecha do ronda Żegrze – wyjaśnia Wiśniewski. Wykonawca przebudowy ronda Rataje Po rozstrzygnięciu przetargu, w grudniu ubiegłego roku podpisano umowę z wykonawcą przebudowy ronda Rataje. Jest nim konsorcjum Aldesa Construcciones Polska. Jose Maria Argüelles de Bustillo, dyrektor generalny tej spółki przypominał wtedy, że firma od ośmiu lat działa w Poznaniu: – Zrealizowaliśmy inwestycje dla uniwersytetu, projekt Za Bramką oraz dla inwestorów prywatnych. Czytaj też: Poznań: Przebudowa ronda Rataje w 2020 roku. Powstaną nowe torowiska, przystanki i dworzec autobusowy. Nie będzie większych utrudnień? Chłopocka-Nowak dodaje, że spółka PIM w lipcu tego roku wyłoniła w przetargu inżyniera kontraktu, który będzie nadzorował ten projekt.

Co się zmieni po przebudowie ronda Rataje? Przebudowa ronda Rataje będzie kosztować ponad 138 mln zł, w tym dofinansowanie unijne wyniesie 106,6 mln zł . – Na rondzie, wzdłuż ulic Bolesława Krzywoustego – na odcinku od ulicy Serafitek do ronda Rataje, na ulicy Jana Pawła II – na odcinku od Kórnickiej do ronda oraz na ulicy Zamenhofa – na odcinku od Piłsudskiego do ronda powstanie wydzielone, ciche torowisko tramwajowo-autobusowe – mówi Chłopocka-Nowak. – Zmieniona zostanie konstrukcja jezdni, powstaną też dodatkowe pasy ruchu. Istniejące przystanki zostaną wydłużone. Nowe perony będą obsługiwały zarówno tramwaje, jak i autobusy. Zobacz również: Przebudowa ronda Rataje: Wariant wybrany! [MAPA, ZDJĘCIA] Wiśniewski podkreśla, że dzięki tej inwestycji łatwiej będzie poruszać się po rondzie, bo w tej chwili pasażerowie komunikacji miejskiej tracą wiele czasu na przesiadki.

Ponadto wykonawca przebuduje i rozbuduje oświetlenie drogowe, monitoring wizyjny, kanalizację teletechniczną i sygnalizację świetlną. Zmodernizowany zostanie również dworzec Rataje. W okolicy ronda powstaną nowe chodniki, ścieżki rowerowe i mała architektura. – W ramach rekompensaty za konieczną do przeprowadzenia inwestycji wycinkę drzew zostaną wykonane nowe nasadzenia – dodaje Chłopocka-Nowak. Warto wiedzieć: Przebudowa ronda Rataje: Kto za nią zapłaci? [ZDJĘCIA] Projekt przewiduje również budowę parkingu Bike &Ride, zainstalowanie inteligentnego systemu transportowego oraz zakup przez spółkę MPK 15 autobusów elektrycznych. Rondo Rataje to ważny punkt na komunikacyjnej mapie miasta. Trzeba tam wymienić torowiska, zadbać o bezpieczeństwo powiedział w rozmowie z „Głosem” prezydent Jacek Jaśkowiak. W trakcie przebudowy ronda Rataje będą utrudnienia Rozpoczęcie robót w tak newralgicznym miejscu będzie rodzić poważne komplikacje. Z jakimi utrudnieniami muszą liczyć się poznaniacy? – Uzgodnienia w sprawie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia prac w rejonie ronda Rataje wciąż trwają – odpowiada Chłopocka-Nowak. – Chcemy, by do rozpoczęcia robót w tym rejonie kierowcy mieli jak najwięcej alternatywnych dróg do poruszania się. Dlatego przed wejściem ekip na plac budowy przejezdny będzie i most Lecha, i ulice Żegrze oraz Chartowo, których remont nawierzchni właśnie ruszył.

PIM deklaruje, że zrobi wszystko, by ograniczyć utrudnienia, szczególnie w komunikacji publicznej oraz aut przejeżdżających przez rondo. – Na każdym etapie realizacji inwestycji będzie możliwy zjazd i wjazd na rondo w każdym kierunku – zapewnia Chłopocka-Nowak.

Przebudowa ronda Rataje po otwarciu mostu Lecha Przebudowa ronda Rataje rozpocznie się po otwarciu północnej nitki mostu Lecha. W sierpniu ubiegłego roku została ona rozebrana. Stan konstrukcji był fatalny, dlatego trzeba było ją rozebrać i zbudować na nowo. Kierowcy z nowej przeprawy skorzystają jeszcze w tym roku. To wcześniej niż zakładano. Harmonogram przewidywał bowiem, że nowy most będzie przejezdny na koniec stycznia 2020 r. , a prace budowlane, które mogą być prowadzone niezależnie od ruchu samochodowego, zakończą się w czerwcu przyszłego roku. Nowy most ma długość blisko 236 metrów, jego konstrukcja jest w stanie wytrzymać większe obciążenia. Kierowcy będą mieli do dyspozycji trzy pasy ruchu. Jest też ścieżka rowerowa. Obecnie trwają prace przy budowie dróg dojazdowych po obu stronach mostu. Trzeba jeszcze zrobić chodnik, bariery, balustrady, oświetlenie i położyć nawierzchnię na jezdni. Przypomnijmy, że most Lecha wybudowano w latach 50. ubiegłego stulecia. Jego południowa nitka została wybudowana w latach 90.

