Poznań przeciwko dyskryminacji w szkołach. Co dziesiąty uczeń jej doświadcza

Zajęcia antydyskryminacyjne rozpoczęły się w 2018 roku i trwają do dziś. Przez 5 lat szkoły przeprowadziły ponad 400 projektów o tematyce antydyskryminacyjnej, równego traktowania osób o różnym pochodzeniu, statusie materialnym, społecznym czy niepełnosprawnością. Zajęcia przygotowują też młode osoby do życia w zróżnicowanym społecznie świecie, pokazując go z różnych perspektyw, uczą otwartości i współpracy wolnej od stereotypów i uprzedzeń. Wzięło w nich udział ponad 8 tys. uczniów, a rocznie zaangażowanych było średnio 70 szkół (w pierwszym roku było ich 37).