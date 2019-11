Poznań: Przy Teatralce zawisł baner z żądaniem klimatycznego panelu obywatelskiego. To akcja grupy Extinction Rebellion Poznań [ZDJĘCIA]

Był przemarsz żałobnego konduktu, nietypowa instalacja ze zniczy w centrum Poznania, inscenizacja na Cytadeli, marsz osób w czerwonych strojach reprezentujący ofiary masowego wymierania. Wszystko po to, by zwrócić uwagę mieszkańców miasta i władz Poznania na zbliżającą się katastrofę ekologiczną. Zmiany klimatu odczuwamy bowiem na własnej skórze.

- Nie jesteśmy w stanie jednoznacznie stwierdzić, kto konkretnie zawiesił baner, chociaż niewątpliwie była to osoba lub osoby wspierające ideę zorganizowania w Poznaniu obywatelskiego panelu klimatycznego. W związku z powyższym, sądzę, że można ten baner uznać za obywatelski wyraz niezadowolenia związany ze zwlekaniem, wymijającymi odpowiedziami i ogólnym brakiem zainteresowania ze strony władz miasta

Pod koniec sierpnia aktywiści z Extinction Rebellion Poznań skierowali list do prezydenta Poznania podpisany przez 79 sygnatariuszy, w tym poznański świat nauki, organizacje ekologiczne i społeczne. W nim aktywiści domagali się:

Na odpowiedź miasta Extinction Rebellion Poznań czekał ponad dwa miesiące. W odpowiedzi wiceprezydent Katarzyny Kierzek-Koperskiej odniosła się przede wszystkim do propozycji klimatycznego panelu obywatelskiego oraz skierowała aktywistów do inicjatywno-doradczego organu - Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta.

- W związku z tym, wydaje mi się, że dwa miesiące zbierania się do odpisania wiadomością, którą można streścić „jak chcecie Panel Obywatelski, to sobie zróbcie”, nie jest poważnym traktowaniem obywateli, swoich wyborców, a raczej zbywaniem ich obaw i potrzeb. A jeśli nie właśnie przed obywatelami miasta powinien odpowiadać prezydent, to przed kim? - pyta Tash Lisiecki z Extinction Rebellion Poznań.