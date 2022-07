Poznań: Rusza nowe letnie kino plenerowe na Jeżycach. Wieczór z francuską komedią. Bezpłatne seanse "pod chmurką"!

„Kino na leżakach pod Wieżą”. Nowe kino plenerowe w Poznaniu

Poznaniacy mogą skorzystać z nowego kina plenerowego – „Kino na leżakach pod Wieżą”. Początek w czwartek, 21 lipca o godz. 21.30, przy ul. Janickiego 23/25. Zostanie wyświetlony seans filmu pt. „I znowu zgrzeszyliśmy, dobry Boże!”. Kolejne projekcje zaplanowano na 4 i 25 sierpnia. Kino plenerowe to - po czerwcowym pikniku dla miłośników czworonogów „Wszystkie Kejtry na Jeżyce!” - kolejna atrakcja w ramach cyklu „Spotkania pod Wieżą”.

Kino plenerowe powstało wokół terenów dawnej fabryki wodomierzy na Jeżycach. „Kino na leżakach pod Wieżą” to część chętnie odwiedzanego cyklu „Spotkania pod Wieżą”, który wraz z informacją o nowej inwestycji „Wieża Jeżyce” w ubiegłym roku zagościł przy ul. Janickiego 23/25.

Nowe centrum Jeżyc

Gospodarzem wydarzenia „Kino na leżakach pod Wieżą” jest Echo Investment, które na poznańskich Jeżycach realizuje ideę piętnastominutowego miasta. W odległości krótkiego spaceru od osiedla „Wieża Jeżyce”, jak również na jego terenie, znajdą się wszystkie obiekty niezbędne do wygodnego życia. Wieża Jeżyce to liczne nasadzenia, miejsca do pracy, spotkań oraz treningów na świeżym powietrzu.