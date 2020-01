Poznań solidarny z Australią. Młodzieżowy Strajk Klimatyczny "S.O.S. Australia!" odbędzie się 17 stycznia

- Ten ogień to nie sprawa natury, a działalności człowieka. Jeśli politycy nie zmienią swojego podejścia do globalnej katastrofy klimatycznej, to takie katastrofy naturalne zdarzać się będę częściej - mówi Wiktoria Jędroszkowiak z MSK Poznań.

Nie gaśnie ogień trawiący Australię. W wyniku wielomiesięcznych pożarów spłonęło już ponad 8 mln ha lasów, zarośli i łąk o łącznej powierzchni równej Irlandii. Zginęło 28 osób, wiele straciło cały dorobek życia, dach nad głową.

Największe straty można jednak zaobserwować w przyrodzie. Naukowcy szacują, że w wyniku pożarów zginęło miliard zwierząt.

Mieszkańcy antypodów wyczekują więc deszczu, który skalę pożarów mógłby zmniejszyć.