Poznań: Sprawdź, co się zmienia na drogach i w MPK od poniedziałku, 18 maja. Jak jechać i ilu pasażerów wejdzie do autobusu i tramwaju?

Uwaga kierowcy i pasażerowie MPK – w poniedziałek, 18 maja rozpoczynają się w Poznaniu działania remontowe, które wprowadzą zmiany w organizacji ruchu. Warto sprawdzić, gdzie trzeba będzie jechać inaczej. Sprawdź, jak jechać i ilu pasażerów wejdzie do autobusu i tramwaju.

Dla pasażerów ważne jest złagodzenie kolejnego ograniczenia: przypominamy, że rząd zgodził się, by w pojazdach komunikacji miejskiej jeździło tylu pasażerów, ile wynosi 30 procent wszystkich miejsc stojących i siedzących. Tym samym do autobusów i tramwajów może wsiąść jednorazowo tylu pasażerów, ile wynosi połowa miejsc siedzących (druga połowa pozostaje wolna) plus tylu stojących, by w sumie wszyscy pasażerowie stanowili 30 procent dopuszczalnej liczby całkowitej pasażerów. Naturalnie nadal obowiązują indywidualne zabezpieczenia każdego pasażera w postaci maseczki lub przyłbicy. Czytaj też: Poznań: Początek zmian na Naramowickiej i Lechickiej. Wyłączona sygnalizacja, zamknięty prawoskręt w stronę mostu Lecha Lechicka – naprawa kładki

Na Lechickiej rozpocznie się remont kładki Wilczak, uszkodzonej dwa lata temu, po tym, jak uderzyła na nią koparka przewożona na lawecie. Zmiany w organizacji ruchu będą dotyczyć odcinka między skrzyżowaniami z ul. Serbską, a ul. Hawelańską: ruch w obie strony prowadzony będzie po jednej nitce, północnej, czyli tej w stronę ul. Lutyckiej. Kładka będzie niedostępna dla pieszych i rowerzystów. Prace wymagające zmian w organizacji ruchu potrwają do 29 maja.

Także pasażerowie MPK muszą liczyć się ze zmianami w rozkładach jazdy: od poniedziałku, 18 maja do piątku, 29 maja 2020 r. włącznie, autobusy linii 178 jadące w kierunku ronda Śródka, po obsłużeniu przystanku „Wilczy Młyn” pojadą ulicą Lechicką aż do ulicy Hlonda i dalej trasą bez zmian – pomijać będą przystanek „Wilczak II”. Tak samo od nocy z 18 na 19 maja do nocy z 28 na 29 maja 2020 r. włącznie, autobusy linii 248 jadące w kierunku ronda Kaponiera, po obsłużeniu przystanku „Wilczy Młyn” pojadą ulicami Lechicką i Serbską do przystanku „Wilczak II” i dalej bez zmian. Natomiast trasa autobusów linii 178 w kierunku Szarych Szeregów i linii 248 w kierunku Radojewa nie zmienia się.

Remont drogi rowerowej wzdłuż Pestki

W poniedziałek 18 maja rozpocznie się też remont 1200-metrowego odcinka drogi pieszo – rowerowej wzdłuż Pestki, od ul. Szeligowskiego, od wysokości budynku na os. Śmiałego 2, w kierunku śródmieścia, aż do wysokości centrum handlowego Plaza. Kostka brukowa zastąpiona będzie asfaltem. Pierwszy etap obejmie odcinek na ulicy Szeligowskiego od wjazdu na osiedle Bolesława Śmiałego do ulicy Wiechowicza. Prace potrwają do końca maja.

Most św. Rocha

Skończyły się prace torowe na trasie tramwajowej przez most św. Rocha. Od poniedziałku, 18 maja, tramwaje linii 5, 13 i 16 pojadą stałymi trasami, przy czym nocna linia tramwajowa 201 wciąż jest zawieszona do odwołania, a jej pasażerów obsługuje linia autobusowa „za tramwaj” T21. Jej autobusy jadą po następującej trasie: OS. SOBIESKIEGO – Szeligowskiego – Księcia Mieszka I – Pułaskiego – Roosevelta – rondo Kaponiera – Święty Marcin – Towarowa – Powstańców Wielkopolskich – al. Niepodległości – Królowej Jadwigi – rondo Rataje – Jana Pawła II – Warczygłowy – Pleszewska – Brneńska – Milczańska – Inflancka – Piaśnicka – Chartowo – Żegrze – rondo Żegrze – rondo Starołęka – Zamenhofa – rondo Rataje – Królowej Jadwigi – Matyi – Towarowa – Składowa – al. Niepodległości – Święty Marcin – rondo Kaponiera – Roosevelta – Pułaskiego – Księcia Mieszka I – Szeligowskiego – Szymanowskiego – Smoleńska – OS. SOBIESKIEGO.

MPK informuje, że będzie można korzystać z przystanków tramwajowych „Politechnika”, „Most św. Rocha”, „Pl. Bernardyński” i „Wrocławska”, ale jeszcze nie będą one obsługiwane przez autobusy. Przybyszewskiego bez tramwajów

Rozpoczyna się remont trakcji przy torowisku na ul. Przybyszewskiego, między rondem Nowaka – Jeziorańskiego, a skrzyżowaniem z ul. Dąbrowskiego i Żeromskiego. Jednocześnie Wydział Torów i Dróg MPK Poznań przebuduje również przejście dla pieszych i rowerzystów przy skrzyżowaniu z ul. Szamarzewskiego.

Tramwajowa linia 7 zmieni trasę i pojedzie z Zawad na Ogrody przez Grunwaldzką, rondo Kaponiera i Dąbrowskiego. Z kolei na odcinku ul. Przybyszewskiego, gdzie będzie zdjęta trakcja, będą kursować autobusy linii 193, pełniące na nim rolę linii „za tramwaj”.

Uwaga - przystanki tramwajowe „Bukowska” będą wyłączone z użytkowania, a przystanek „Rondo Nowaka-Jeziorańskiego” na ul. Przybyszewskiego w kierunku ul. Dąbrowskiego będzie przeniesiony na jezdnię równolegle do przystanku tramwajowego.

Kierowcy muszą zwrócić uwagę na to, że na ul. Reymonta autobusy linii 193 jadące w kierunku os. Sobieskiego nie wjeżdżają w torowisko na wysokości ul. Wyspiańskiego, lecz kontynuują jazdę po jezdni!

