Poznań: Sprawę wypadku w City Parku zbada prokuratura

– Obecnie czekamy na materiały ze strony policji. Funkcjonariusze nadal prowadzą czynności na miejscu wypadku. We wtorek był tam obecny biegły z dziedziny pożarnictwa. Kiedy otrzymamy materiały od policji, najprawdopodobniej zostanie wszczęte śledztwo w sprawie ewentualnego ewentualnego naruszenia przepisów BHP i spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu – mówi prokurator Michał Smętkowski, rzecznik prasowy poznańskiej Prokuratury Okręgowej i dodaje: – Zabezpieczony zostanie monitoring oraz niezbędna dokumentacja. Będziemy przesłuchiwać świadków oraz wyjaśniać dlaczego doszło do tego zdarzenia i kto ponosi za nie winę.

Przypomnijmy, że w sobotę wieczorem w restauracji Whisky Bar 88 doszło do pożaru piecyka. Zdarzenie miało miejsce nie na zapleczu, lecz w sali, w której obsługuje się gości. Na skutek pożaru ranne zostały cztery osoby, z których dwie trafiły do szpitala. Najciężej ranna została 30-letnia kelnerka, która ma oparzone 80 proc. powierzchni ciała. Kobieta od razu trafiła do szpitala i została wprowadzona w stan śpiączki farmakologicznej.