Poznań: Sprzedaż mieszkań komunalnych z bonifikatą zostanie wznowiona? Toczą się rozmowy na ten temat. "Ponadpartyjna próba"

Ograniczenie sprzedaży lokali komunalnych w 2017 r. jest częścią polityki mieszkaniowej prowadzonej przez miasto. Polega ona na tworzeniu warunków do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach. W związku z tym zwalniane do dyspozycji gminy lokale przeznaczane są na realizację tego celu. Jednak sytuacja może się zmienić, ponieważ toczy się dyskusja nad wznowieniem sprzedaży. Wnoszą o nią miejscy radni, do których zgłaszają się rozczarowani polityką miasta poznaniacy.

Robert Woźniak