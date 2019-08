Poznań: Stara Papiernia będzie dostępna dla studentów? Chce ją rozbudować Uniwersytet Artystyczny [ZDJĘCIA]

Jeszcze latem 2013 r. miasto planowało ogłosić konkurs na wybór inwestora, który zagospodaruje Starą Papiernię, ale musiało zmienić plany. Do Ministerstwa Skarbu zgłosiła się wtedy osoba, która wystąpiła z wnioskiem o unieważnienie decyzji nacjonalizacyjnej z lat 50., kiedy ta nieruchomość przeszła na rzecz Skarbu Państwa. Miasto zamieniło się później ze Skarbem Państwa i stało się tym samym właścicielem tej przestrzeni. Sprawa trafiła do sądu.

W czasie kiedy przyszłość Starej Papierni nie była jeszcze klarowna, jej mury ożywiła obecność popularnego Zakładu Makerspace. Inicjatywa do obiektu przeniosła się w 2016 r., kiedy opuściła teren dawnych Zakładów Graficznych przy ul. Wawrzyniaka na Jeżycach. Zakład w Starej Papierni nie przetrwał długo – jego twórców przerosły koszty remontu budynku i rok później zostali zmuszeni do kolejnej przeprowadzki. Od tego momentu obiekt w sąsiedztwie Warty znów stoi pusty. Pod koniec ubiegłego roku Naczelny Sąd Administracyjny podjął kluczową decyzję dotyczącą papierni.

– Okazało się, że miasto pozostanie właścicielem, choć mało kto spodziewał się takiego wyroku – mówi Michał Prymas, wiceprezes Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych. To miejska spółka do momentu wyroku dbała o to, by Stara Papiernia nie ulegała dalszej degradacji. – Wyłożyliśmy pieniądze na nowy dach, podłączyliśmy obiekty do kanalizy, wykonaliśmy też izolację pionową i poziomą. Wykonaliśmy tym samym wszystkie zalecenia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego – dodaje Prymas.