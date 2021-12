Poznań świecił się na zielono. UAM: "Daj zielone światło ludziom na granicy" z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka [ZDJĘCIA]

Organizatorzy akcji chcą 10 grudnia symbolicznie "dać zielone światło" chcącym ubiegać się o ochronę międzynarodową w Polsce, tym samym nawiązują do zapalania zielonych świateł w oknach domów mieszkańców i mieszkanek strefy przygranicznej. Domagają się w ten sposób też, aby państwo polskie respektowało prawa człowieka i zapisy Konwencji Genewskiej, której jest sygnatariuszem. Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w rocznicę podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w 1948 r., w której to deklaracji zawarte zostało prawo do azylu. Zobacz więcej zdjęć --->>> Zobacz też: Wypadki w Wielkopolsce w listopadzie

