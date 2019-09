Poznań: Święto caravaningu na MTP już w ten weekend. Zobacz program targów Caravanas Salon

Caravaning to nie pasja, to styl życia. Ci, którzy przemierzają drogi i bezdroża kamperami, czy samochodami z przyczepą kempingową, od piątku do niedzieli nz poznańskich targach będą mogli sycić oczy najnowszą ofertą kamperów, przyczep, domów mobilnych, samochodów turystycznych i wszystkiego co może się przydać w podróżach.

Caravanas Salon odbywa się od 2012 roku, jednak do 2017 roku był nieodłączną częścią Motor Show. Impreza zaczęła się rozrastać tak, że w ubiegłym roku po raz pierwszy Caravanas Salon odbył się jako niezależna impreza. Obecna edycja jest drugą z kolei w tej formule.