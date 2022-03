Poznań szykuje się do II etapu budowy tramwaju na Naramowice: trasy między Wilczakiem a Garbarami Grzegorz Okoński

Tramwaj na Naramowice będzie już wkrótce – na pewno do końca czerwca – dojeżdżać do przystanka końcowego przy ul. Błażeja. Na razie wybudowany w I etapie odcinek obsługiwać będzie tramwaj linii 10, który od 1 kwietnia z Dębca będzie dojeżdżać do ul. Lechickiej/Naramowickiej, a później zastąpi linię 3 w kursach od pętli przy ul. Wilczak do ul. Błażeja. Miasto myśli jednak o kolejnym etapie budowy linii na Naramowice, czyli o doprowadzeniu do trasy Wilczak – Błażeja tramwajów ruszających z rejonu ul. Garbary. Pojadą one torowiskiem, które będzie wybudowane na ul. Szelągowskiej i Garbary, a przy samej stacji – przepustem pod torem kolejowym.