Poznań: Tak ma wyglądać węzeł transportowy Grunwaldzka. Zobacz wizualizacje

Tunel pod torami kolejowymi na wysokości stacji kolejowej Poznań Junikowo jest bardzo potrzebny.

– Linia kolejowa E20 jest najbardziej obciążoną w kraju. Przez stację Poznań Junikowo przejeżdża w ciągu doby 135 pociągów – podkreśla wicestarosta poznański Tomasz Łubiński.

Ze statystyk wynika, że średnio przejazd kolejowy zamykany jest co 15 minut. Biorąc pod uwagę fakt, że przez te tory przejeżdża średnio około 10 tysięcy samochodów na dobę, łatwo sobie wyobrazić, jakie to powoduje zatory na drodze. A trzeba pamiętać, że jest to trasa, którą można dojechać do autostrady A2 oraz drogi krajowej nr 5.

Łubiński wskazuje, że jeśli chce się inwestować w komunikację publiczną w oparciu o kolej i linie autobusowe, to nie można tracić czasu na przejazdach kolejowych.