Poznań: Tak może wyglądać plac Wiosny Ludów. Rozstrzygnięto konkurs

- Postawiłyśmy na to, by zachować maksymalnie dużo zieleni i walorów tego miejsca. Ważne było to, by ten projekt był maksymalnie możliwy do zrealizowania i miał rację bytu w przestrzeni miejskiej - mówiły Joanna Lipnicka i Aleksandra Biernacka z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Plac Wiosny Ludów w Poznaniu: jak będzie wyglądał w przyszłości?

25 lutego 2020 roku podczas sesji Rady Miasta Poznania będzie głosowany projekt ustawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla placu Wiosny Ludów - ulicy Wysokiej. Obecnie nie wiadomo dokładnie, jaki wpływ będą miały nagrodzone projekty na ostateczny kształt tego miejsca.