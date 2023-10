Mężczyzna został obezwładniony na miejscu przez policjantkę po służbie oraz brygadzistę, który po usłyszeniu krzyków udał się na miejsce, by powstrzymać Zbysława C. przed dalszym atakiem bądź ucieczką. Pan Grzegorz nie był świadomy, że napastnik miał w rękach nóż.

- Policjantka z nim negocjowała, nie podchodziła do niego, bo on tam wymachiwał nożem. Ja podbiegłem od tyłu i uderzyłem mu w łydki, następnie kolanem w żebra, on wtedy ten nóż wypuścił. Nie widziałem nawet wcześniej, że go miał. Potem ta policjantka go obezwładniła, jeden z moich kolegów też podbiegł i trzymał go za nogi - powiedział brygadzista.