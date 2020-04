Poznań: Trwa remont dworca autobusowego na Ratajach. Zobacz zdjęcia i wideo!

Dworzec Rataje nie tylko otrzyma nową nawierzchnię placu manewrowego i postojowego. Wyremontowane i dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami zostaną też perony pasażerskie. Remont nawierzchni dworca potrwa do końca czerwca. Wtedy rozpoczną się pozostałe roboty drogowe przewidziane w ramach przebudowy ronda Rataje.

Na rondzie, wzdłuż ulic Bolesława Krzywoustego (na odcinku od ul. Serafitek do ronda), na ulicy Jana Pawła II (na odcinku od ul. Kórnickiej do ronda) oraz na ulicy Ludwika Zamenhofa (na odcinku od ul. Piłsudskiego do ronda), powstanie wydzielone, ciche torowisko tramwajowo-autobusowe. Jednocześnie zmieniona zostanie konstrukcja jezdni, powstaną też dodatkowe pasy ruchu. Wydłużeniu ulegną istniejące przystanki, a nowe perony będą obsługiwały zarówno tramwaje, jak i autobusy.