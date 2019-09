Poznań: Uczniowie mieli przenieść się do XXXIX LO. Według prawa takiej szkoły... nie ma

Liceum od 9 lat starało się o utworzenie szkoły publicznej. Otrzymywało jednak od władz miasta negatywne odpowiedzi. Dopiero w maju tego roku Wielkopolski Kurator wydał zgodę na utworzenie placówki. Uczniowie rekrutowali się jednak do szkoły niepublicznej.

– 1 września otrzymaliśmy informację o tym, że szkoła będzie funkcjonowała jako publiczna, mimo że rekrutacja odbywała się do szkoły prywatnej. My, jako rodzice, zapisując dzieci do tej szkoły, byliśmy świadomi, że będzie trzeba za nią płacić. Później jednak się okazało, że szkoła prywatną nie będzie. Dyrekcja poinformowała, że możemy składać wniosek o przeniesienie z klasy pierwszej Niepublicznego Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek, do którego dziecko zostało przyjęte podczas rekrutacji, do klasy pierwszej publicznego XXXIX Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Poznaniu – mówi rodzic ucznia klasy pierwszej.