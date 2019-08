Poznań: Ulice Jackowskiego i Mickiewicza w przebudowie. Są zmiany w organizacji ruchu

ZDM informuje nawet, że prace przy trzecim etapie przebudowy ul. Jackowskiego przyspieszyły, a odcinek od skrzyżowania z ul. Kraszewskiego do wjazdu do szpitala na ul. Polnej będzie zgłoszony do odbiorów na przełomie sierpnia i września – tym samym będzie można rozpoczynać etap czwarty: od wejścia do szpitala w stronę ul. Polnej, wraz z przebudową skrzyżowania Jackowskiego i Polnej. On ma się zakończyć w listopadzie.

Drogowcy układają asfalt po północnej stronie ul. Jackowskiego, na wspomnianym odcinku i w tym tygodniu jeszcze chcą uruchomić tu latarnie uliczne. W przyszłym tygodniu asfalt będzie układany po przeciwnej stronie ulicy na tym odcinku. Przyjdzie też czas na sadzenie zieleni, co wstrzymano wcześniej z uwagi na ryzyko zwiędnięcia posadzonych roślin z powodu dotychczasowych upałów.