Poznań: Urzędnicy pozwolą na więcej sklepów z winem?

Radni osiedlowi ze Starego Miasta sugerowali, że prezydent chce zwiększyć limity sprzedaży w sklepach bez względu na to, czy będzie to wódka, piwo, czy wino i opowiada się za piciem alkoholu w domu bądź bramie, a nie w pubie.

– Nie dotyczyło to Starego Miasta, gdzie limity są wyczerpane, ale dzielnic peryferyjnych – wyjaśnia Katarzyna Kierzek-Koperska, zastępca prezydenta. I wyjaśnia, że zaproponowano przeniesienie zezwoleń na sprzedaż wódki w restauracjach na koncesje umożliwiające handel winami w sklepach.

Należy jednak podkreślić, że liczba sklepów na Starym Mieście oraz na terenie osiedla Krzyżowniki-Smochowice, oferujących piwo, wino, czy wódkę miała pozostać na poziomie 2018 r.

Obowiązująca uchwała Rady Miasta z 2018 r. określa maksymalną liczbą zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W przypadku tych, które zawierają do 4,5 proc. alkoholu oraz piwa limit wynosi 1870; od 4,5 proc. do 18 proc. alkoholu (z wyjątkiem piwa) limit to 1760, a powyżej 18 proc. alkoholu – 1760.